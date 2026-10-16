Американская ракета Falcon 9 стартовала в пятницу с базы Ванденберг в Калифорнии, выполняя миссию USSF-481 для Космических сил США.
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