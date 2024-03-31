Уральские космонавты приземлились на малой родине

По-настоящему звёздный десант высадился на минувшей неделе в Екатеринбурге: Герой России, командир экспедиции Международной космической станции - МКС 68/69 Сергей ПРОКОПЬЕВ, бортинженеры Дмитрий ПЕТЕЛИН и Андрей ФЕДЯЕВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии