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Всё о женщинах

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Emotion: короткие послания от романтического партнера снимают нервное напряжение

Emotion: короткие послания от романтического партнера снимают нервное напряжение

Американские ученые из Корнеллского университета выяснили, что простые текстовые сообщения от романтического партнера могут значительно улучшить эмоциональное состояние человека перед стрессовыми событиями, такими как экзамены.

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