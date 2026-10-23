Литовские депутаты Аудронюс Ажубалис и Арвидас Анушаускас зарегистрировали два законопроекта, открывающих путь к лишению Литовской православной церкви (ЛПЦ) статуса традиционной религиозной общины и передаче шести церковных объектов Константинопольскому экзархату.
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