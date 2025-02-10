Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач

МИД РФ должен добиться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения Советского Союза геноцидом народов СССР, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 10 февраля на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
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