Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач

МИД РФ должен добиться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения Советского Союза геноцидом народов СССР, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 10 февраля на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.