В Твери водитель иномарки наехал на препятствие

Утром 11 апреля в Твери произошло ДТП. Авария случилась на улице Гончаровой у дома №55/38. Как рассказали в ГИБДД региона, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.
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