Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Она отметила, что намерена передать «накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд» Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что приняла решение уйти в отставку, передает «РИА Новости».
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