Новостной ресурс на персидском языке Iran International сообщил о сенсационном заявлении президента Ирана Пезешкиана на встрече с представителями западных СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН: «Иран готов сложить все оружие, если Израиль готов сделать то же самое.