Новостной ресурс на персидском языке Iran International сообщил о сенсационном заявлении президента Ирана Пезешкиана на встрече с представителями западных СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН: «Иран готов сложить все оружие, если Израиль готов сделать то же самое.
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