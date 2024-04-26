«Отравились за обедом перед таким важным матчем. Совпадение ли это?» Игрок «Сочи» Кордова — об инциденте перед матчем с «Ахматом»

Серхио Кордова намекнул, что в отравлении игроков «Сочи» перед матчем с «Ахматом» не все однозначно. Форвард «Сочи» Серхио Кордова прокомментировал эпизод с отравлением футболистов и персонала команды перед игрой 21-го тура первенства РПЛ с «Ахматом», дав понять, что в этой истории остаётся много вопросов.