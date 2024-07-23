FT: в Германии создали кризисную группу на случай победы Трампа на выборах в США

REUTERS/Elizabeth Frantz В Германии опасаются, что бывший президент США, избравшись на второй срок, может ослабить гарантии безопасности и повысить тарифы на импорт в Штаты, в связи с чем даже сформировали "кризисную группу", пишет 22 июля Financial Times.
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