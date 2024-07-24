Пожар на месте взрыва на нефтебазе в Одесской области был оперативно потушен

На территории Одесской области Украины произошла серия взрывов, повредивших загородные объекты. По словам главы военной администрации региона Олега Кипера, были разрушены несколько зданий портовой инфраструктуры, а также повреждены три грузовика.
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