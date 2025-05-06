Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане

«Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане

На этой неделе российские власти отказали во въезде сразу нескольким десяткам граждан Таджикистана, прибывших в Москву из Душанбе.

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Комментарии
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В С
Кто будет работать ? МЫ - только платить надо , как белым людям.
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4 час.
Екатерина Сергеева
Читать приятно, хоть одна хорошая новость
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3 час.
Мурзик
Гадить в доме где тебя приняли у них нормально, вот и последствия, кто виноват?
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1 час.
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