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Политика как она есть

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В Белоруссии обвинили 45 человек в заговоре для захвата власти

В Белоруссии обвинили 45 человек в заговоре для захвата власти

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении находящихся за рубежом 45 человек, обвиняемых в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования либо участии в нем.

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