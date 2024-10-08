В Белоруссии обвинили 45 человек в заговоре для захвата власти

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении находящихся за рубежом 45 человек, обвиняемых в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования либо участии в нем.
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