Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне военной спецоперации. Как сообщает в соцсети Минобороны РФ, в ходе активных боевых действия подразделения группировки войск «Центр» заняли села Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике.