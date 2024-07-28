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Парламентская газета

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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне военной спецоперации. Как сообщает в соцсети Минобороны РФ, в ходе активных боевых действия подразделения группировки войск «Центр» заняли села Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике.

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