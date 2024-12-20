Синоптик Шувалов пообещал калужанам плюсовую температуру на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сделал прогноз погоды на выходных в Калужской областиРуководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сделал прогноз погоды на выходных в Калужской области.
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