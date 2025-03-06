Судьбу Украины решать бывшим: СМИ сообщили о тайных переговорах советников Трампа в Киеве

Окружение президента США Дональда Трампа перевела тайные переговоры в Киеве, пишут иностранные СМИ. В публикациях практически прямо сказано, что судьбу Украины решать бывшим – тем, кто был у власти ранее.
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