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Судьбу Украины решать бывшим: СМИ сообщили о тайных переговорах советников Трампа в Киеве

Судьбу Украины решать бывшим: СМИ сообщили о тайных переговорах советников Трампа в Киеве

Окружение президента США Дональда Трампа перевела тайные переговоры в Киеве, пишут иностранные СМИ. В публикациях практически прямо сказано, что судьбу Украины решать бывшим – тем, кто был у власти ранее.

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Комментарии
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Амара Карпова
Старуха ВОРОВКА с косой🤮опять возле туалета😂ей уже пора на пенсию💯у бывшей зечки🤮деньги закончились наверно😂старуха хотела же атомную бомбу над Россией🤬бесстыжая старая шлюха🤮💩
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