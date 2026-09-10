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Царьград

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Врач Ерёменко: испорченные грибы могут привести к раку

Врач Ерёменко: испорченные грибы могут привести к раку

Врач-терапевт Иван Ерёменко, работающий в Красногорской клинической больнице Минздрава Московской области, рассказал, что употребление испорченных грибов может привести к развитию онкологических заболеваний.

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