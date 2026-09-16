БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кругом враги: Эрдогана предупреждают о рисках грязной политики

Кругом враги: Эрдогана предупреждают о рисках грязной политики

Перед Турцией замаячила угроза войны, а то и революции Михаил Магид Фото: AP/TASS Ахмет Давутоглу объявил о закрытии «Партии будущего», которую возглавлял, и своём уходе из публичной политики в целом.

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