Кругом враги: Эрдогана предупреждают о рисках грязной политики

Перед Турцией замаячила угроза войны, а то и революции Михаил Магид Фото: AP/TASS Ахмет Давутоглу объявил о закрытии «Партии будущего», которую возглавлял, и своём уходе из публичной политики в целом.
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