Бастрыкин поручил возбудить дело против экс-начальника тыла ФТС за дебош в отеле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Олега Завгороднего, который в начале февраля устроил пьяный дебош в одном из отелей в Калининграде.
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