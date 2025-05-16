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Мирошник оценил подготовку России к переговорам с Украиной в Турции

Россия сделала все для организации переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако РФ не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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