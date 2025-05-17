Telegraph: встреча Трампа с Путиным — худший кошмар для Украины" Дебильный заголовок, как и автор, упорно пытающийся нам навешать лапшу на уши, пытаясь из гиены Трампа сделать голубя мира. США ненавидят Россию, как раньше ненавидели СССР. И это не изменится никогда.Удивляться нечему , анонимщик помёт свой мечет на пиндосском Рамблере.

Галина Чужая

Трамп из последних сил старается делать вид, что он главнюк. А нам нет резона топить его. Поэтому этот стервятник как только почует, что Украина начинает уступать сразу же постарается вмешаться и изобразить главного примирителя. Ему позарез нужна премия Мира. Это его голубая мечта. Поэтому он кружит как стервятник над переговорами и ждёт своей добычи🤣🤣