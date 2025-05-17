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Политика как она есть

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Telegraph: встреча Трампа с Путиным — худший кошмар для Украины

Telegraph: встреча Трампа с Путиным — худший кошмар для Украины

Российско-американская встреча на высшем уровне — это сценарий, из-за которого украинские чиновники теряют сон, пишет британская газета The Telegraph.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Telegraph: встреча Трампа с Путиным — худший кошмар для Украины&quot;  Дебильный  заголовок, как и автор, упорно пытающийся  нам навешать лапшу  на  уши, пытаясь из гиены  Трампа  сделать голубя  мира. США  ненавидят  Россию, как раньше  ненавидели  СССР. И это не изменится  никогда.Удивляться  нечему  , анонимщик  помёт свой  мечет на пиндосском Рамблере.
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12 час.
Галина Чужая
Трамп   из последних сил старается делать вид, что он главнюк. А нам нет резона топить его. Поэтому этот стервятник  как только почует, что  Украина  начинает уступать сразу же постарается  вмешаться и изобразить главного примирителя. Ему позарез нужна  премия Мира.  Это его голубая мечта. Поэтому он кружит как стервятник над  переговорами и ждёт своей добычи🤣🤣
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11 час.
людмила михайлик
Пока вмешательство США не влияет на исход войны, показуха
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8 час.
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