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Путин и Цзиньпин беседовали более двух часов

Путин и Цзиньпин беседовали более двух часов

Лидер Китая пообещал укреплять дружбу с РФ и вместе отстаивать международное равенство. В Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продлились около 2,5 часа.

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