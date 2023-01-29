Бетербиев проигрывал Ярду по очкам до нокаута в восьмом раунде

Российский боксер Артур Бетербиев уступал британцу Энтони Ярду после семи раундов поединка за чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Российский боксер Артур Бетербиев уступал британцу Энтони Ярду после семи раундов поединка за чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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