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Царьград

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ВГТРК: Раненого военкора Поддубного перевезут в московскую клинику

ВГТРК: Раненого военкора Поддубного перевезут в московскую клинику

Получивший тяжелые ранения в Курской области военкор Евгений Поддубный будет переведен в лечебное учреждение столицы.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🇷🇺🙏🙏🙏
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