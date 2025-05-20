Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Рады назвал худшую для Украины фразу Трампа после переговоров с Путиным

Депутат Рады назвал худшую для Украины фразу Трампа после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказыванием о том, что условия для мира будут обсуждаться только Россией и Украиной, в сущности заявил о выходе Вашингтона из переговорного процесса, и это негативно скажется на позиции Украины.

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