Гриб удивилась обсуждению США и Россией контроля на ЗАЭС

АЛ

Александр Лагуткин

«Украина хочет ее (атомную электростанцию — прим. "Ленты.ру") вернуть», — заявила Гриб. Вообще-то эту АЭС строила Россия на деньги россиян при "клятом" Союзе. И если уж начали декоммунизацию, то это не только памятники ломать. Зачем вам ненавистное советское наследство!? Декоммунизация так декоммунизация. Добивайте предприятия, заводы, электростанции. А мы вам в этом активно поможем. Как не помочь бывшим "небратьям" в этом деле.