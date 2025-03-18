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Гриб удивилась обсуждению США и Россией контроля на ЗАЭС

Гриб удивилась обсуждению США и Россией контроля на ЗАЭС

На Украине удивились обсуждению вопроса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) между Россией и США.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
«Украина хочет ее (атомную электростанцию — прим. &quot;Ленты.ру&quot;) вернуть», — заявила Гриб.   Вообще-то эту АЭС строила Россия на деньги россиян при &quot;клятом&quot; Союзе.   И если уж начали декоммунизацию, то это не только памятники ломать. Зачем вам ненавистное советское наследство!?  Декоммунизация так декоммунизация.  Добивайте предприятия, заводы, электростанции. А мы вам в этом активно поможем.  Как не помочь бывшим &quot;небратьям&quot; в этом деле.
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