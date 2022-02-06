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В Турции перевернулся автобус с пассажирами

В центральной турецкой провинции Сивас в воскресенье, 6 февраля, перевернулся автобус. Согласно последней информации местных журналистов, по меньшей мере в результате ДТП пострадали одиннадцать человек.

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