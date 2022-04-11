Семин о разгроме «Локомотива»: «Результат закономерный. «Ростов» явно выглядел сильнее»

Юрий Семин оценил поражение «Локомотива» от «Ростова» (1:4). Бывший главный тренер железнодорожников высказался после матча 24-го тура РПЛ.

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