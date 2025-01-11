Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Для начала закрыть все точки и рынки, торгующих овощами и фруктам. Будем все покупать в супермаркетах!Большая игра Баку...
  • Александр Сысоев
    Ну, ты все выдохнул? Всем  имбецилам выдал набор ярлыков-штампов? А теперь помолчи, побереги свои силы для тяжелой жи...«Вон обратно в Ам...
  • Aleksandr Sobolev
    ((У евреев национальность определяется по материнской линии!«Вон обратно в Ам...

Катастрофа "украинских" масштабов: Хамство Абхазии на многомиллиардный подарок Москвы. В Сухуме "халява", в России резкий рост тарифов ЖКХ

Катастрофа "украинских" масштабов: Хамство Абхазии на многомиллиардный подарок Москвы. В Сухуме "халява", в России резкий рост тарифов ЖКХ

Царьград Коллаж Царьграда После того как "халявная" электроэнергия перестала поступать в республику ещё осенью, там начались веерные отключения света, что привело к созданию реального кризиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Если уж маленькая Абхазия которую на карте найти трудно нас на &amp;quot;болте&amp;quot; крутит, то что мы хотим ожидать от более серьёзных стран. Одно слово-позорище.
Ответить
18 час.
ТГ
Татьяна Гусева
👍👍👍
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх