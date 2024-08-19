Российские ученые создали новый метод для диагностики генетических заболеваний

Специалисты научились выявлять субмикроскопические хромосомные перестройки Технологию анализа рисков предрасположенности к наследственным и онкологическим заболеваниям сумели разработать ученые Института цитологии и генетики СО РАН.
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