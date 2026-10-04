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Почему невозврат товаров из-за рубежа тормозит онлайн-торговлю в России

Трансграничная электронная коммерция переживает сейчас не просто очередной виток роста — она качественно меняет саму логику взаимодействия покупателей и продавцов.

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