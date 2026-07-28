Боец Фара рассказал, как разведчики на земле помогают самолетам ВКС России

Российская авиация нанесла массированный удар по Херсону. Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 обрушили фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции на микрорайон Корабел и центральный район города.
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