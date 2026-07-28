Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Фара рассказал, как разведчики на земле помогают самолетам ВКС России

Боец Фара рассказал, как разведчики на земле помогают самолетам ВКС России

Российская авиация нанесла массированный удар по Херсону. Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 обрушили фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции на микрорайон Корабел и центральный район города.

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