Сошников извинился перед фанатами «Трактора» за провал

Нападающий челябинского «Трактора» Никита Сошников назвал полным провалом завершившуюся домашнюю серию и извинился перед болельщиками, объяснив неудачи травмами и болезнями в составе, а также низкой результативностью из-за нехватки давления на ворота соперника.