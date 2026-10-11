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Царьград

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Сошников извинился перед фанатами «Трактора» за провал

Сошников извинился перед фанатами «Трактора» за провал

Нападающий челябинского «Трактора» Никита Сошников назвал полным провалом завершившуюся домашнюю серию и извинился перед болельщиками, объяснив неудачи травмами и болезнями в составе, а также низкой результативностью из-за нехватки давления на ворота соперника.

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