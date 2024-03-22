США планируют возврат к прежней стратегии на Ближнем Востоке, и к этому необходимо подготовиться

Линия Россия – ЮгВ российских медиа тема противостояния по линии «Израиль – ХАМАС» постепенно сходит в первых полос, что в целом логично – мирового кризиса на этой проблеме не сложилось, а вот конфликт на Украине поставщиком кризисных ситуаций был и остается.