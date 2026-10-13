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США готовятся к пиковым нагрузкам: введены экстренные меры для энергосистемы

США готовятся к пиковым нагрузкам: введены экстренные меры для энергосистемы

В энергосистеме, которая охватывает Вашингтон и 13 штатов, в США ввели режим чрезвычайной ситуации. Приказ об этом размещён на сайте Министерства энергетики страны.

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