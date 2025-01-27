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Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Репонд, Пинзарроне и Куракова выйдут на лед с короткими программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Репонд, Пинзарроне и Куракова выйдут на лед с короткими программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 Таллин, Эстония Женщины Начало короткой программы – 18:00 по московскому времени (29 января), прямая трансляция – на Okko Участницы Анастасия Губанова (Грузия) Лорин Шильд (Франция) Леа Серна (Франция) Екатерина Куракова (Польша) Кимми Репонд (Швейцария) Нина Пинзарроне (Бельгия) Александра Фейгин (Болгария) Нина Петрыкина (Эстония) Кристина Исаев (Германия) Лара Наки Гутманн (Италия) Анна Пеццетта (Италия) Анастасия Конга (Латвия) Ливия Кайзер (Швейцария) Йозефин Тальегард (Швеция) Ольга Микутина (Австрия) Анастасия Гожва (Украина) Юлия Заутер (Румыния) ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

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