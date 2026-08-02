Ростислав Ищенко: Разочаровались в Марксе — уверовали в Бандеру, наука отдыхает

Как бывшие члены КПСС превращаются в ярых русофобов и поклонников Бандеры? Почему человеку так необходим абсолют, даже ценой отказа от реальности? Что заставляет вчерашних коммунистов сжигать партбилеты и брать в руки факелы? И что удерживает необандеровцев от прозрения даже перед лицом очевидного краха? Погоня за миражом: почему человеку нужен абсолют Человеческое сознание устроено так, что Читать далее: https://govorit.