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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Разочаровались в Марксе — уверовали в Бандеру, наука отдыхает

Ростислав Ищенко: Разочаровались в Марксе — уверовали в Бандеру, наука отдыхает

Как бывшие члены КПСС превращаются в ярых русофобов и поклонников Бандеры? Почему человеку так необходим абсолют, даже ценой отказа от реальности? Что заставляет вчерашних коммунистов сжигать партбилеты и брать в руки факелы? И что удерживает необандеровцев от прозрения даже перед лицом очевидного краха? Погоня за миражом: почему человеку нужен абсолют Человеческое сознание устроено так, что Читать далее: https://govorit.

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