«Забрали надолго»: Наталья Андрейченко объяснила, почему поместила дочь в психиатрическую клинику

Актриса откровенно рассказала о недуге своей наследницы Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look В свое время многие считали, что Наталья Андрейченко сорвала куш, выйдя замуж за голливудского актера Максимилиана Шелла.
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