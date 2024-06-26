Страшные подробности вчерашней трагедии: женщина в БМВ Х6 была беременна, тормозного пути вообще нет

Три человека, включая несовершеннолетнего ребенка, разбились насмерть – автомобиль БМВ Х6 вылетел с третьего этажа многоярусной парковки и упал на проезжую часть улицы Рашпилевской, перевернувшись на крышу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии