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Страшные подробности вчерашней трагедии: женщина в БМВ Х6 была беременна, тормозного пути вообще нет

Страшные подробности вчерашней трагедии: женщина в БМВ Х6 была беременна, тормозного пути вообще нет

Три человека, включая несовершеннолетнего ребенка, разбились насмерть – автомобиль БМВ Х6 вылетел с третьего этажа многоярусной парковки и упал на проезжую часть улицы Рашпилевской, перевернувшись на крышу.

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