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Новак: РФ планирует запретить поставки нефти в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен

Новак: РФ планирует запретить поставки нефти в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в качестве ответных мер на решение западных государств ввести ограничения на поставки энергоносителя.

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