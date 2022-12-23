Новак: РФ планирует запретить поставки нефти в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в качестве ответных мер на решение западных государств ввести ограничения на поставки энергоносителя.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в качестве ответных мер на решение западных государств ввести ограничения на поставки энергоносителя.
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