В России сократилось количество злостных должников за ЖКХ

В России уменьшилось число злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП), на 1 января этого года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности составил 3,2 млн.