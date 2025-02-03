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В России сократилось количество злостных должников за ЖКХ

В России сократилось количество злостных должников за ЖКХ

В России уменьшилось число злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП), на 1 января этого года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности составил 3,2 млн.

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