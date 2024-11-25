Эта ошибка дорого обойдётся. Мигранты видят в русских "раба и жертву". Почему? Эксперт объяснил, чем опасны этнические диаспоры, которые пытаются диктовать свои порядки в России.
Эта ошибка дорого обойдётся. Мигранты видят в русских "раба и жертву". Почему? Эксперт объяснил
Комментарии
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W
Walery
У мигрантов из Ср. Азии менталитет кочевников - убивать и грабить, они за счет этого живут. При этом полное отсутствие совести и жалости к по ихнему "иноверцам". Изменить что либо уже невозможно - Иго зашло в РФ нарушая все правовые нормы страны пребывания, при этом развита технология навязывания своих норм и права. У мигрантов всем управляет религия и ее норма - убей неверного и тем откроешь себе Врата Рая.
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4 час.
Игорь Саранцев
Пока у власти соплежуи и крахоборы, готовые чуркам за три копейки в жопу дать, будет только хуже! Границы закрыть, всех въехавших за последние десять лет депортировать вместе с выводами, жёсткий визовый режим! Вот тогда черномазые начнут понимать что им тут не рады и вести себя надо подобающе местным условиям! Почему ни в Турции, ни в арабских странах, ни даже в том же Афгане с ними не церемонится? Чуть посмотрел косо - депортация. А нашкодничал - тюрьма. Могут вообще зарезать втихаря. А мы всё в жопу им дуем!....
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Мне все-таки хочется задать вопрос, власть в России народная или алигархически-лоббистско- предательская , которая призывает (приказывает) КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ жить по законам РФ, а этих ржавых умом и сущностью зверей из засразии и закавказья жить по киЩлячным, а то есть как хошь!!!!????? Полиция перестаёт быть защитницей коренного народа России именно в конфликтах - какая-то аномалия!? МЫ РОССИЯНЕ ПЛАТИМ НАЛОГИ КОМУ? ГОСУДАРСТВУ РОССИЯ! А какая-то ржавая гниль не платит НИЧЕГО, кроме патента, и государство в лице полиции, Прокуратуры, судов только в редчайших случаях встают на сторону ПРЕДАННОГО КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ, а в большинстве случаях с самой "русской" статьёй номер 282 по УК РФ, при всем при том , что эта ржавчина СПЕЦИАЛЬНО НАВЯЗАНА РОССИЯНАЯ С КАКОГО БОКА???? Преступления, болезни, ненависть, агрессия - ВЛАСТЬ НАМ РОССИЯНАМ ЗА НАШИ НАЛОГИ ЭТО "добро" из средневековой азии НЕ НУЖНО, СОВСЕМ!!!! ТО, ЧТО НАРОД РОССИЙСКИЙ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ, для этих ржавых это оказывается слабость!!!! А МОЖЕТ НАМ РУССКИМ/РОССИЯНА ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ, И ТЕМ САМЫМ СЛАБЫМИ И ДОСТАТЬ ДУБЬЕ И ВИЛЫ И ПОКАЗАТЬ ЭТИМ ржавым "где раки зимуют", ась власть????? Согласна с народом, или против????
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3 час.
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