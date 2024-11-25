Эта ошибка дорого обойдётся. Мигранты видят в русских "раба и жертву". Почему? Эксперт объяснил

W Walery У мигрантов из Ср. Азии менталитет кочевников - убивать и грабить, они за счет этого живут. При этом полное отсутствие совести и жалости к по ихнему "иноверцам". Изменить что либо уже невозможно - Иго зашло в РФ нарушая все правовые нормы страны пребывания, при этом развита технология навязывания своих норм и права. У мигрантов всем управляет религия и ее норма - убей неверного и тем откроешь себе Врата Рая.

Игорь Саранцев Пока у власти соплежуи и крахоборы, готовые чуркам за три копейки в жопу дать, будет только хуже! Границы закрыть, всех въехавших за последние десять лет депортировать вместе с выводами, жёсткий визовый режим! Вот тогда черномазые начнут понимать что им тут не рады и вести себя надо подобающе местным условиям! Почему ни в Турции, ни в арабских странах, ни даже в том же Афгане с ними не церемонится? Чуть посмотрел косо - депортация. А нашкодничал - тюрьма. Могут вообще зарезать втихаря. А мы всё в жопу им дуем!....