Пять экономических трендов, которые изменят современный мир

В мире уже происходят процессы, котоые полностью изменят мировую экономику. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления на открытии выставки «Россия» в Москве.
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