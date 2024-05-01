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Закон и Порядок

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«Искусственная матка»: учёные настроены оптимистично

«Искусственная матка»: учёные настроены оптимистично

Медики ещё не умеют выращивать детей в пробирках. Однако работа в этом направлении ведётся уже давно, и начиная со второй половины 20-го века учёные начали добиваться всё более воодушевляющих результатов.

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