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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хаас» объявил о многолетнем контракте с Оконом с 2025 года

Пилот «Альпин» Эстебан Окон перейдет в «Хаас» в следующем сезоне. Эстебан подписал многолетний контракт с американским коллективом.

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