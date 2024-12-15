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Физики изучали след от молнии в дереве и нашли минерал, который до этого встречали только в метеоритах

Физики изучали след от молнии в дереве и нашли минерал, который до этого встречали только в метеоритах

Мэтью Посек был заинтригован, когда молния во время сильной грозы ударила в дерево, расплавив почву и песок вокруг его корней.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
молния, ударившая в дерево, воспламенила железо, накопившееся в его корнях. Железо, смешавшись с кремнием, превратилось в совершенно новый минерал — форму фосфида кальция.&quot;  Автор явно в  школе  химию не проходил. Потому  и несёт  бред  такой . Железо  смешавшись  с  кремнием,Si  никак  не  станет  фосфидом кальция. Железо  останется  железом, кремний  никак  не превратится  в фосфор Р, так  он  числится  в ПСЭМ
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15 час.
ND
Nik Dom
Ага, а как же алхимики из ртути золото делали?
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15 час.
Владимир Алтайцев
никогда  они это  не  делали. Это  невозможно  без  ядерного реактора
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13 час.

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