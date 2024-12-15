Физики изучали след от молнии в дереве и нашли минерал, который до этого встречали только в метеоритах

Владимир Алтайцев

молния, ударившая в дерево, воспламенила железо, накопившееся в его корнях. Железо, смешавшись с кремнием, превратилось в совершенно новый минерал — форму фосфида кальция." Автор явно в школе химию не проходил. Потому и несёт бред такой . Железо смешавшись с кремнием,Si никак не станет фосфидом кальция. Железо останется железом, кремний никак не превратится в фосфор Р, так он числится в ПСЭМ