Мэтью Посек был заинтригован, когда молния во время сильной грозы ударила в дерево, расплавив почву и песок вокруг его корней.
Физики изучали след от молнии в дереве и нашли минерал, который до этого встречали только в метеоритах
Комментарии
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Владимир Алтайцев
молния, ударившая в дерево, воспламенила железо, накопившееся в его корнях. Железо, смешавшись с кремнием, превратилось в совершенно новый минерал — форму фосфида кальция." Автор явно в школе химию не проходил. Потому и несёт бред такой . Железо смешавшись с кремнием,Si никак не станет фосфидом кальция. Железо останется железом, кремний никак не превратится в фосфор Р, так он числится в ПСЭМ
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15 час.
ND
Nik Dom
Ага, а как же алхимики из ртути золото делали?
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15 час.
Владимир Алтайцев
никогда они это не делали. Это невозможно без ядерного реактора
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13 час.
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