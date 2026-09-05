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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне про 0:3 от «Атлетика»: «Ответственность на тренерском штабе «Атлетико». Мы не смогли донести до игроков то, что было необходимо»

Главный тренер « Атлетико » Диего Симеоне высказался о поражении от «Атлетика» (0:3) в выездном матче 4-го тура Ла Лиги .

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