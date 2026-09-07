SSD на 8 ТБ за 730 долларов. Представлен Teclast Aurora

Aurora 8TB SATA SSD получил привычный 2,5-дюймовый корпус и стоит почти 5000 юаней Teclast представила Aurora 8TB SATA SSD — твердотельный накопитель с огромной по меркам SATA-сегмента ёмкостью 8 ТБ.
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