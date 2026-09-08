Николаев и Херсон остались без света

В Николаеве, а также во временно оккупированном ВСУ Херсоне вечером 8 сентября пропал свет. / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMМэр Николаева Александр Сенкевич заявил об отсутствии электроснабжения в городе.