Николаев и Херсон остались без света

В Николаеве, а также во временно оккупированном ВСУ Херсоне вечером 8 сентября пропал свет. / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMМэр Николаева Александр Сенкевич заявил об отсутствии электроснабжения в городе.
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