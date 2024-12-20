«За это надо сажать». Киркоров вновь вступил в «дурнопахнущую субстанцию»? Узнаем в новогоднюю ночь

Владимир Петров

Если уйню сняли на частные деньги - уй с ними. Вот государству субсидировать не следует. Я не смотрю римейки - из русских ни одного не видел и не хотел. Да и импортных не видел. Хотя теоретически римейк возможен при мощной команде актёров и режиссёров, которые способны превзойти оригинал. Или хотя бы сравняться с ним. Но я таких не вижу в современности. Таланты и гении либо не уродились, либо проросли в иные сферы...