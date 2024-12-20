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«За это надо сажать». Киркоров вновь вступил в «дурнопахнущую субстанцию»? Узнаем в новогоднюю ночь

«За это надо сажать». Киркоров вновь вступил в «дурнопахнущую субстанцию»? Узнаем в новогоднюю ночь

Экран В новом фильме Филипп Киркоров сыграет роль Людмилы Гурченко «Филипп Киркоров сыграл роль Людмилы Марковны Гурченко в новом новогоднем проекте от ТНТ «Любовь и голуби».

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Комментарии
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Сергей Гришин
Сами ничего не могут нового создать, а изгадить шедевры это пожалуйста и филя в первых рядах!
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2 час.
Владимир Петров
Если уйню сняли на частные деньги - уй с ними. Вот государству субсидировать не следует. Я не смотрю римейки - из русских ни одного не видел и не хотел. Да и импортных не видел. Хотя теоретически римейк возможен при мощной команде актёров и режиссёров, которые способны превзойти оригинал. Или хотя бы сравняться с ним. Но я таких не вижу в современности. Таланты и гении либо не уродились, либо проросли в иные сферы...
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2 час.
Роман
Что такое &quot;треш&quot;?
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37 мин.

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